De Achterhoekse ziekenhuissoap is nog lang niet voorbij

63 kilometer per uur te hard: motorrij­der raakt rijbewijs kwijt na snelheids­over­tre­ding in Winters­wijk

12:12 WINTERSWIJK - Een motorrijder is maandagochtend zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij veel te hard over de Corleseweg (N312) in Winterswijk reed. De politie klokte bij een controle een snelheid van maar liefst 123 kilometer per uur, waar 60 de limiet is.