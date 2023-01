De eerste potjes amateurvoetbal staan weer voor de deur!

In de tweede klasse I is het inhaalduel tussen ATC’65 - Bon Boys. Het is meteen een belangrijke wedstrijd, want wie wint de periodetitel? Na dit weekeinde is het bekend. De teams delen met nog een duel te gaan de koppositie, waarbij Bon Boys een beter doelsaldo heeft. In de reguliere stand is het onderlinge verschil drie punten in het voordeel van lijstaanvoerder Bon Boys. Let op: de wedstrijd is al op zaterdag in plaats van zondag. Aanvang 14.30 uur.