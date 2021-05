De rode knuffelbeer Ben Uffink (1951-2021): wereldberoemd en populair in Winterswijk

Hij noemde zichzelf gekscherend wereldberoemd in Winterswijk. En dat klopte ook, zegt zijn echtgenote Femke Koster. ,,Als we in de supermarkt de kar vol hadden, dacht ik altijd: waar is Ben gebleven? Zat hij weer uitgebreid te praten met iemand die hij ergens van kende. Of die hem kende en aansprak. Hij nam voor iedereen alle tijd.”