De ‘terrorbuizerd’ sluit weer vrede in de Achterhoek

WINTERSWIJK - Jaarlijks worden hardlopers op verschillende plaatsen in de regio belaagd door een buizerd. Het komt echter weinig voor en alleen in de tijd dat jongen op het nest zitten.

Ieder voorjaar zijn er weer berichten over mensen die in natuurgebieden in bijvoorbeeld de Achterhoek worden aangevallen door een buizerd. Slachtoffers zijn met name hardlopers, soms fietsers. En volgens sommige berichten vooral kalende mannen die zonder hoofdbedekking onderweg zijn. Zo was een ‘terrorbuizerd’ actief in Doetinchem.

Hoofdwonden

Soms veroorzaakt de vogel met z’n scherpe nagels wel verwondingen, die zoals bij hoofdwonden gebruikelijk hevig bloeden. Dat is voor betrokkenen flink schrikken. Meestal zijn het schijnaanvallen, maar dat maakt de schrik niet minder als onverhoeds een grote roofvogel over je hoofd scheert.

Veruit de meeste aanvallen door een buizerd worden gemeld in de periode van eind mei tot eind juni. Dat is precies de periode waarin de buizerdjongen uit het ei kruipen en op het nest worden gevoerd. Dat is voor de buizerd een tijd vol stress, vooral voor het mannetje dat het leeuwendeel van voedsel vangt en naar het nest brengt om twee tot vier jongen groot te brengen.

Tekort aan voedsel

De voortdurend om voedsel piepende jongen lijken onverzadigbaar en bij een tekort aan aangevoerd voedsel sterven in veel gevallen de kleinste jongen. Ze worden door een paar dagen ouder, iets groter broertjes of zusjes uit het nest gegooid of opgegeten. Ieder huisje heeft z’n kruisje, dat geldt ook voor buizerds.

Het begin van de broedperiode van de buizerd kan jaarlijks verschillen. Volgens onderzoek van leden van de Werkgroep Roofvogels Nederland, vastgelegd in een groot aantal publicaties, legt het buizerdvrouwtje eind maart tot soms ver in april - soms zelfs begin mei - het eerste ei. De begindatum is waarschijnlijk sterk afhankelijk van het voedselaanbod in winter en vroege voorjaar.

Zware broedperiode

Buizerds moeten fit aan de zware broedperiode beginnen en hebben na een ‘slechte’ winterperiode meer tijd nodig om voldoende aan te sterken. Daardoor varieert ook jaarlijks de stressvolle periode met jongen op het nest. En daarmee ook weer de tijd dat sommige buizerds agressief reageren op indringers. Sporadische aanvallen in juli hebben waarschijnlijk betrekking op paren die na een mislukte broedpoging later opnieuw zijn begonnen.

Indringers

Hoeveel buizerds agressief reageren op mensen die als indringers worden gezien is niet precies bekend. Afgaande op meldingen in verschillende media zijn het er jaarlijks een tiental en dat is een fractie van de naar raming 750 tot 1000 broedparen in Twente en de Achterhoek op grond van onderzoek door Sovon Vogelonderzoek Nederland.

De tijdsperiode van agressie is daarbij beperkt tot de periode dat er jongen op het nest aanwezig zijn. Waarschijnlijk speelt daarnaast een rol of de broedplaats in de buurt van drukbezochte paden ligt en het ‘temperament’ van individuele vogels. Buizerds zijn broedplaatstrouw, ze broeden doorgaans jaren achtereen in hetzelfde bosgebied. Wel kunnen ze hier telkens weer op een andere plek een oud nest opknappen of een nieuwe bouwen in een boom.

Waarschuwen

Omdat het agressieve gedrag maar korte tijd op enkele plaatsen voorkomt en maar een zeer klein aantal buizerds betreft, blijkt het waarschuwen van bezoekers een probaat middel. Op enkele plaatsen in Twente en de Achterhoek hebben natuur- en boseigenaren waarschuwingsborden geplaatst of worden paden tijdelijk afgesloten.

Deze maatregelen zijn effectief als terreineigenaren direct op de hoogte worden gesteld van een buizerdaanval. Zeker voor hardlopers in natuurgebieden verdient het dragen van een hoofdeksel in de periode van mei tot eind juni aanbeveling. Vanaf eind juni verlaten de jongen het nest, bedelen in de buurt nog luid piepend om voedsel, maar de vrede met hardlopers is weer getekend.

Vergiftiging

De buizerd is in Twente en de Achterhoek weer een algemene broedvogel, nadat deze soort in de vorige eeuw zeldzaam was geworden als gevolg van vergiftiging en onvruchtbaarheid door het gebruik van bepaalde bestrijdingsmiddelen. Na een verbod op deze middelen kon de buizerdstand weer herstellen.

Uit onderzoek van de Werkgroep Roofvogel Nederland blijkt dat jaarlijks een groot aantal broedpogingen mislukt. In 2016 was dat bijna een kwart van de buizerdnesten die werd onderzocht. Meestal kon de oorzaak niet worden vastgesteld. In veel gevallen is sprake van een natuurlijke oorzaak: voedseltekort, sterfte van oudervogels of predatie door havik, boommarter of andere dieren.

Menselijke activiteit