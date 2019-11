De vlag van een Joodse familie uit Winterswijk die nooit meer wapperde

Jozef Gans, zijn vrouw Martha en hun vier kinderen Bram, Louise, Emma en Harry vertrokken op 12 april 1943 van het station Winterswijk richting kamp Vught. Het was de tweede keer dat ze waren opgeroepen. Een jaar eerder hoefden ze niet op transport omdat Martha in verwachting was.



Toen baby Harry vier maanden oud was, kwam er een nieuwe oproep. Dit keer gingen ze wel. Op het station Winterswijk werden ze nog uitgezwaaid door hun buurmeisje Henny Veeninga, toen 17 jaar oud. Twee maanden later waren Martha en haar vier kinderen dood. Vergast in vernietigingskamp Sobibor. Jozef Gans, die al in Vught werd gescheiden van zijn gezin, kwam in verschillende werkkampen terecht. Hij stierf uiteindelijk in maart 1944.