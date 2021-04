De Winterswijkse oehoes hebben weer jongen, en dat trekt veel bekijks: ‘Soms had ik hier wel 54 oehoe-kijkers tegelijk’

De 'oehoe-kenner’ houdt het nest in de steengroeve al jaren in de gaten. ,,Een paar jaar geleden is het nest verstoord toen er een oehoe dood gevonden werd, maar vrij snel daarna was het voor de vogels 'business as usual’. Ze plantten zich gewoon weer vrolijk voort”, aldus Wassink.'



Dat de oehoes dit jaar drie jongen hebben gekregen, is voor de expert dan ook geen verrassing. ,,Zelfs de bizarre drukte van de afgelopen tijd heeft ze niet verstoord.”