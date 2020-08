De Winterswijkse steengroeve, een gat van goud: ‘Volstrekt uniek, deze plek in ons land’

Update Blauwalg in recreatie­plas ’t Hilgelo in Winters­wijk: ‘Maar zwemmen kan nog gewoon’

13 augustus WINTERSWIJK - In recreatieplas ’t Hilgelo in Winterswijk is blauwalg aanwezig. De politie waarschuwt zwemmers en recreanten daarvoor op Facebook. Volgens Kees Rutten, directeur van Leisurelands, is de blauwalg aangetroffen in het gedeelte dat niet bestemd is voor zwemmers.