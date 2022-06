Deelnemers Roparun rennen voor goede doel dwars door oncologieafdeling SKB Winterswijk

100% Running Winterswijk

Het team van 100% Running Winterswijk, dat al voor de zesde keer meedoet, is dit jaar een van de 224 teams die mee doet. ,,Dankzij hen en de Roparun hebben wij en inloophuis Oriolus in Winterswijk de afgelopen jaren meerdere schenkingen ontvangen voor de aanschaf van waardevolle middelen voor kankerpatiënten en hun naasten”, zegt woordvoerder Hanneke Groot Nibbelink van het SKB Ziekenhuis.



Toen het Winterswijks team hoorde dat de zuidelijke route van de Roparun dit jaar door de Achterhoek liep, hebben ze meteen contact opgenomen met het ziekenhuis en andere partijen. Met als gevolg dat een deel van de route dit jaar dwars door de oncologieafdeling en inloophuis Oriolus loopt. Oriolus is een centrum voor kankerpatiënten en naasten gevestigd in het SKB.



“De inrichting van Oriolus hebben we grotendeels aan de Roparun te danken. Daar zijn we heel blij mee”, zegt coördinator Kirsty Kruisselbrink van Oriolus. Zowel het ziekenhuis als het inloophuis hebben ook voor dit jaar weer een aanvraag ingediend bij Stichting Roparun. Dit keer voor een bijdrage van 5.000 euro voor het aanschaffen van boezemkussens, motomed of hometrainer.



In totaal staat de teller voor de Roparun dit jaar op €2.116.648,91 euro, daarmee worden 60 goede doelen en instellingen gesteund.