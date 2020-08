Derde wasbeertje gevonden bij recyclingbedrijf in Winterswijk

Die wasberen kwamen uit een oude machine tevoorschijn die met een lading oudijzer uit Duitsland naar Winterswijk was gebracht. Na de vondst schakelde het bedrijf de Dierenambulance in voor hulp.



De twee eerder gevonden dieren zijn door stichting AAP opgehaald en verzorgd. Ook dit derde dier is in eerste instantie in veiligheid gebracht door de Dierenambulance en zal waarschijnlijk later door AAP worden opgehaald.