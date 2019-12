Deskundige moet reputatie ziekenhuisbestuur Santiz redden na commotie over SKB

'Verloskun­de weghalen in Winters­wijk is goed voor de regio’

12:16 Stoppen met verloskunde in ziekenhuis SKB in Winterswijk is een goed besluit van de raad van bestuur van de Santiz-ziekenhuizen. Zoals Twente destijds jaren terecht besloot tot concentratie van de geboortezorg in Almelo en Enschede. Dat zegt emeritus-hoogleraar gynaecologie Jan Nijhuis.