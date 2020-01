Deze Achterhoekse camping is de best beoordeelde van Nederland

WINTERSWIJK - De Winterswijkse camping Vreehorst is opnieuw de best beoordeelde van Nederland. Dat blijkt uit de jaarlijkse ranglijst van camping.info , een van de bekendste campinggidsen van Europa. Van heel Europa is Vreehorst de nummer 13 best beoordeelde camping.

Geen enkele andere Nederlandse camping staat zo hoog in de lijst. De camping, die al sinds 1970 bestaat, krijgt 4,7 van de 5 sterren. De accommodatie wordt onder meer geroemd om de vriendelijkheid, ligging en sanitaire voorzieningen. Vooral fietsers doen de camping graag aan.

Waardering van de gasten

Jan van der Heide, die sinds 1996 eigenaar is van Vreehorst, is trots op de prijs. ,,We zijn hier hartstikke blij mee. Vooral omdat het geen prijs van een jury is, maar dit de waardering van de gasten weergeeft. Je hoopt als campingeigenaar natuurlijk altijd dat gasten je waarderen. In de Europese lijst zijn we nog een paar plaatsen gestegen ten opzichte van vorig jaar.”

Volgens hem proberen de medewerkers ‘altijd nét wat meer te bieden'. ,,Alles is nét wat luxer dan bij de gemiddelde camping. De toiletten bijvoorbeeld; die zijn niet zo primitief als op de gemiddelde camping. Ook krijgen we veel complimenten over het overdekte zwembad.”

Nog een camping uit Winterswijk

In totaal staan er meer dan 23.000 Europese campingplaatsen op de website. Behalve Vreehorst staan er nog vijf andere in de Europese top 100. Daarvan komt ook één andere camping uit Winterswijk: Recreatiepark Het Winkel, gelegen in het Winterswijkse buurtschap Brinkheurne. Deze staat op plek 72. De overige campings in de top 100 liggen in Noord-Brabant, Zeeland en Overijssel.