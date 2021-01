Deze camping is de best beoordeelde van Nederland

Nog een camping uit Winterswijk

In totaal staan er meer dan 23.000 Europese campingplaatsen op de website, waarvan ongeveer 2000 in Nederland. De enige andere Nederlandse camping op de lijst is Recreatiepark Het Winkel in Winterswijk, op plek 95. Vorig jaar stonden er nog vijf Nederlandse campings in de top 100, dit jaar zijn het er slechts twee, allebei dus in Winterswijk.



De nummer één van Europa is Camping Park Kühlungsborn, in Noord-Duitsland. Verder bestaat de top 10 vooral uit campings in Duitsland en Italië.