Deze elektrische witte fiets gevonden, bel de politie: ‘Het gaat ons niet om de fiets, we willen alleen weten waar hij gevonden is’

De 53-jarige Miranda Epping, die sinds zaterdag 11 februari vermist wordt, is nog altijd niet teruggevonden. Omdat de kans groot is dat de Vredense de grens is overgegaan naar Nederland, wordt ook hier naar haar gezocht. De politie vraagt mensen naar haar uit te kijken, maar ook melding te maken als haar elektrische fiets bijvoorbeeld ergens gezien is.

Omdat niet uitgesloten is dat ze een gevaar voor zichzelf vormt, is de politie met man en macht naar haar op zoek. Daarbij is onder meer gebruikgemaakt van speurhonden en een helikopter.

Hoewel de familie rekening houdt met het ergste, houden ze ook hoop. Tegenover de Münsterland Zeitung laat haar man Thomas Epping weten dat de directe omgeving minutieus is uitgekamd. Hij heeft een idee waarom zijn vrouw vertrokken is, maar zeker weten doet hij het niet.

,,Ze is gewoon moe”, zegt hij tegenover de Duitse krant. Zijn vrouw is in gezondheidsproblemen gekomen na een knieblessure op vakantie, een mislukte operatie, chronische pijn en een revalidatie die slecht verliep. Een situatie waar ze buiten haar schuld in terechtkwam, maar die ze misschien niet langer kon verdragen.

Sporen gezocht

Het ontbreekt momenteel aan sporen. Daarom hoopt Epping dat mensen met informatie zich melden. Elke aanwijzing, hoe klein ook, kan helpen. Bijvoorbeeld als iemand de fiets gevonden heeft. ,,We zijn niet geïnteresseerd in de fiets, we willen gewoon weten of en waar hij gevonden werd,” laat de 22-jarige Marvin Epping aan de Münsterland Zeitung weten.

In het signalement dat door de politie verspreid is, wordt Miranda Epping als volgt omschreven: Haarkleur: bruin, stevig postuur en 1,65 meter lang. Op de dag van haar verdwijning had ze zwarte jeans aan, een groene jas, een beige pet en zwarte handschoenen. Ze reed op een witte elektrische damesfiets van het merk Gudereit en had een een zwarte rugzak bij zich.

Nederlanders met tips over de vermissing, kunnen zich bij de Nederlandse politie melden.

