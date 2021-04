Deze (wilde) dieren lopen ’s nachts door de tuin: Ciske en zijn klasgenoten filmden ze

Winters­wijk­se tuinen zitten vol wild, bewijst de wildcamera

17 november WINTERSWIJK - Ze zijn gek op noten, maar een blikje sardines in een Winterswijkse tuin trekt ook de aandacht van eekhoorns. Het blikje wordt besnuffeld, maar eten kan de eekhoorn niet, de geur ontsnapt alleen via kleine gaatjes. De knager heeft niet in de gaten dat zijn speurtocht naar voedsel zojuist is gefotografeerd.