Dochter van Winterswijkse verzetsheld Tante Riek is nu pas trots

,,Eigenlijk heb ik een onbezorgde jeugd gehad. We speelden op straat en in de grote tuinen aan de Willinkstraat in Winterswijk. Ja, ook in de oorlogsjaren. Mijn ouders zaten diep in het verzet, maar daar heb ik niet zoveel van gemerkt. Tot 24 mei 1944. Volgens mij heb ik tussen de middag nog warm gegeten, mijn ouders zeiden niks. Toen ik later die middag thuiskwam van school was er niemand.”



,,Ik heb onderaan de trap heel hard om mijn moeder geroepen. Later nam een buurvrouw me mee. Kort daarvoor waren mijn ouders door een politieman gewaarschuwd dat ze zouden worden opgepakt. Ze zijn met de trein naar Arnhem vertrokken en ondergedoken in Bennekom. Een dag later werd ik naar een verpleeghuis in Arnhem gebracht. Daar werkten vriendinnen van mijn moeder.”