Dode oehoe gevonden bij Winterswijk, doodsoorzaak wordt onderzocht door universiteit Wageningen

Bekende ex-kankerpa­tiën­te is thuis in Meddo: ‘Behoefte om ergens te wortelen’

12:05 MEDDO - Na tal van wereldreizen en buitenlandse avonturen is therapeut Sophia van Sorgen (41) terug in de Achterhoek. Ze woont sinds kort met haar partner in een pittoresk boerderijtje in Meddo met een lap grond eromheen. ,,Wij verlangden heel erg naar de natuur.”