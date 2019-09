Dodelijke spoorwegovergang vrijdagmiddag afgesloten met betonblokken

VIDEO / UpdateWINTERSWIJK - De spoorovergang waar gisteravond een 63-jarige vrouw verongelukte bij Winterswijk wordt vandaag rond 16 uur afgesloten met betonblokken. Op het gemeentehuis wordt druk overleg gevoerd om te kijken of de overgang vandaag nog dicht kan. Zo moet worden voorkomen dat het opnieuw mis gaat bij de overgang in het buurtschap Miste. Dat laat de gemeente Winterswijk weten.

De overgang aan de Vreehorstweg stond al een half jaar op de nominatie om gesloten te worden. Maar door procedures, lukte het volgens de gemeente niet om de spoorkruising eerder dicht te doen.

Het ongeluk heeft de sluiting in een stroomversnelling gebracht, laat de gemeente weten. Na spoedoverleg in het gemeentehuis is besloten om vanmiddag rond 16.00 uur betonblokken te plaatsen aan beide kanten van de overgang, zodat verkeer er niet meer langs kan. Omwonenden worden door de gemeente geïnformeerd over de maatregelen.

Volledig scherm De gevreesde spoorovergang bij Miste. © dg Verderop zijn nog drie overgangen die wel gebruikt kunnen worden. Alle drie zijn ze bewaakt.

Geschrokken

Tot groot genoegen van een buurtbewoner, die een dag na het ongeluk nog zichtbaar geschrokken is. ,,Het is toch verschrikkelijk wat er gebeurd is. Laat die overgang maar heel snel dichtgaan.”

Dat geluid laat ook Dick Graven uit Aalten horen. Hij komt voorbij op zijn racefiets. ,,Ik hoorde gisteravond de traumahelikopter. Ik wilde weten welke overgang het precies was. Er zijn heel wat onbewaakte overgangen tussen Aalten en Winterswijk. Vorig jaar is ook een ongeluk gebeurd bij Aalten. Natuurlijk was het beter geweest als de overgang al aangepakt zou zijn. Dat had een leven gescheeld. Je zou maar familie zijn. Al begrijp ik de boeren ook wel hoor. Die zitten natuurlijk niet te wachten op een afsluiting. Maar laat ze de boel maar snel afsluiten.”

Niet opgemerkt