Dodelijke spoorwegovergang waarschijnlijk vandaag nog dicht

Het college is in gesprek met de gemeenteraad, ProRail en andere betrokkenen. In maart van dit jaar is besloten dat drie onbewaakte spoorwegovergangen ‘op korte termijn’ gesloten zouden worden. Een half jaar later zijn de overgangen nog altijd open voor verkeer, met een wel heel wrang gevolg. Dat erkent ook de woordvoerder. ,,Probleem is dat sluiting van de ene overgang gevolgen heeft voor de andere overgangen. Besloten is daarom het als geheel aan te pakken. We zijn nog aan het praten over één overgang.” Op de uitkomsten van die besprekingen wordt dus niet langer meer gewacht.

Niet opgemerkt

Het ongeluk gebeurde rond 20.10 uur op een onbewaakte overweg aan de Vreehorstweg in Miste, een buurtschap in de gemeente Winterswijk. De vrouw heeft vermoedelijk de aankomende trein niet opgemerkt.



Het slachtoffer was volgens de politie de enige inzittende van de wagen. De politie vermoedt dat de vrouw op slag dood was. De personenauto was over de kop geslagen en belandde in een nabijgelegen sloot.



Wanneer de overgangen eindelijk dicht gaan, blijft onduidelijk. De overgang bij de Huttenweg (in de buurtschap Miste) wordt beveiligd, die bij de Vreehorstweg gaat dicht. De overgang bij de Veldhorstweg (bij natuurgebied Bekendelle) wordt ook beveiligd.



Als er vanaf die weg een verbinding met de Klandermansweg is gemaakt, kan de overgang bij die laatste weg ook definitief worden afgesloten.



De overgang bij de Greversweg wordt afgesloten voor het verkeer. Daarvoor in de plaats zou een fietsbrug moeten komen.