Doodsteken Roelof Esman uit Winterswijk: hogere straf voor Ruud ter H., jongere broer komt direct vrij

Vroege stemmers in Winters­wijk om de drukte te vermijden

15 maart WINTERSWIJK – Vijftien stemmen zijn er uitgebracht in het eerste uur van de eerste van drie verkiezingsdagen in Winterswijk. Om vijf over half negen meldden zich kort achter elkaar vier kiezers op het stembureau, dat op maandagochtend in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat is ingericht. Daarna wordt het weer stil.