Door de ingenieuze schaatsbaan keek heel Nederland naar Winterswijk: ‘Er waren meer journalisten dan schaatsers’

Een lawine, zo omschrijft voorzitter Auke Spijkstra van de Winterswijkse IJs Vereniging (WIJV) de berichtenstroom van maandag nadat hij het persbericht genaamd ‘Eerste natuurijs in 2020 op de nieuwe ijs’ de wereld in slingerde.



,,Mijn telefoon ontplofte en de mailbak zat helemaal vol. Iedereen was enthousiast”, zegt Spijkstra twee dagen later. Dat terwijl het aanleggen van de ijsbaan, in de nacht van zondag op maandag, eigenlijk test was. ,,We begonnen ’s avonds om 10 uur met sproeien. In de loop van de nacht ontdekten we dat er elk uur een millimeter ijs op de baan kwam te liggen. Om 5 uur ’s ochtends lag er meer dan 10 millimeter. Toen hebben we op Facebook gezet dat er geschaatst kon worden.”



En toen begon het gekkenhuis. ,,Iedereen wilde komen kijken. De Gelderlander, NOS, Hart van Nederland. Op gegeven moment waren er meer journalisten dan schaatsers bij de baan”, zegt Spijkstra lachend.



Bekijk hieronder een video van het schaatsen op maandagochtend: