‘Doping? Ik kreeg alleen een griepprik’

Politie bestrijdt babbel­trucs met show in theater

1 december WINTERSWIJK - ‘Voor wie doet u de deur open?’. Dat is de vraag die de politie Winterswijk stelt aan senioren in de gemeente. ,,We zien nog veel te vaak dat figuren binnenkomen bij ouderen terwijl zij helemaal niet binnen horen’’, zegt wijkagent Berend Jager.