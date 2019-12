Dreigende sluiting van afdelingen SKB: moet Winterswijk bloeden voor Doetinchemse ambities?

Alsof er een bom was gevallen. Zo kwam het bericht in Winterswijk aan dat drie afdelingen van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) gesloten zouden worden. Verloskunde, de kinderafdeling én de intensive care zouden in 2025 overgeheveld worden naar het nieuw te bouwen Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem.



Het zou het begin van een totale ontmanteling zijn van het SKB in Winterswijk, want wat is een ziekenhuis nog waard zonder intensive care? Moeten hoogzwangere vrouwen in kritieke toestand 45 minuten verder reizen? De Oost-Achterhoek was woedend. Na drie weken vol politieke druk, protesten en interne strijd bond de ziekenhuisdirectie in en schrapte het plan. Voorlopig althans. Een reconstructie.