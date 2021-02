Dreiging voorbij in Winterswijk, noodverordening ingetrokken

Maar de gemeente concludeert dat ‘op dit moment geen sprake meer is van een dreiging met betrekking tot de ernstige verstoring van de openbare orde’. De noodverordening, waarmee de burgemeester de politie meer mogelijkheden geeft tot het handhaven van de openbare orde, is daarom niet meer nodig.



,,Ongeregeldheden in Winterswijk, waarvoor we serieuze aanwijzingen hadden, zijn er gelukkig niet geweest”, zegt burgemeester Bengevoord. ,,Door de goede samenwerking tussen gemeente en politie kon de onrust snel in de kiem worden gesmoord.”