Drenkeling in Nederland is vaak van buitenlandse komaf

Het aantal allochtone drenkelingen met een niet-westerse achtergrond is de laatste jaren wel afgenomen, concludeert het CBS op basis van statistieken over de periode 1996-2016. Het aantal westerse allochtonen dat in Nederland verdrinkt, is redelijk stabiel. Zij vormen de grootste groep. Het gaat daarbij vooral om Duitsers en Polen.

Waal

Overigens eisen niet alleen recreatieplassen en zwembaden slachtoffers, het gaat ook om de grote rivieren. De Waal is het meest gevaarlijk. Daar verdronken in 2017 twintig mensen. In één week in juni van dat jaar kwamen zelfs vijf mensen om het leven door verdrinking in de Waal.