Drenkeling in recreatieplas is 19-jarige man uit Eritrea

De stilte onderaan de trap na 'moeder!'

7 mei WINTERSWIJK - Ademloos luisterden ruim veertig bezoekers zondagmiddag in de Zonnebrinkkerk in Winterswijk naar Heleen Stevenson-Kuipers (85), geboren in Winterswijk als dochter van Helena Kuipers-Rietberg, bekend als verzetsstrijder Tante Riek. In de tjokvolle consistoriekamer vertelde Stevenson-Kuipers in het kader van Huizen van Verzet het verhaal van haar ouders.