Drie jaar cel voor ouders zwaar verwaarloosd campingjongetje (8)

De rechtbank acht bewezen dat zowel moeder Jessica T. als vader Udo D., beide 35 jaar en afkomstig uit Duitsland, hun 8-jarige zoontje hebben geschopt, vastgebonden met tiewraps en opgesloten in een kist, in de periode juni en juli vorig jaar.

Ook hebben ze hem te weinig eten en drinken gegeven, waardoor zijn gezondheid geschaad is.

Hogere straf geëist

De officier van Justitie eiste twee weken geleden vijf jaar gevangenisstraf tegen beide ouders. Die eis was gebaseerd op vergelijkbare zaken van vrijheidsberoving in het criminele circuit. Die vergelijking vindt de rechtbank niet terecht, omdat het hier om kindermishandeling gaat. Straffen in deze categorie liggen een stuk lager.

De rechtbank komt toch nog tot de relatief hoge straf van drie jaar, door rekening te houden met de ernst van de situatie. Ook is meegewogen dat beide ouders eerder zijn veroordeeld voor mishandeling van de oudste zoon van Jessica T., afkomstig uit een eerdere relatie. Zij moet daarvoor in haar thuisland nog 2,5 jaar in de cel. Dat zal direct gebeuren als zij haar straf in Nederland achter de rug heeft. Udo D. heeft zijn deel van de straf in die zaak al uitgezeten.

Lager dan eis

Mishandeling duurde al langer

De Zutphense rechter merkte nog op dat de periode die het Openbaar Ministerie in deze zaak had aangegeven, met zeven weken 'betrekkelijk kort' was. Er zijn aanwijzingen dat de mishandeling langer duurde, maar dat heeft de rechtbank niet kunnen meewegen bij het opleggen van de straf.

De ouders zitten inmiddels ruim een jaar in voorarrest. Die tijd mag worden afgetrokken van de nu opgelegde drie jaar celstraf.

Slapen in een kist

Het 8-jarige jongetje werd 22 juli vorig jaar betrapt op camping De Twee Bruggen bij Winterswijk, bij het stelen van eten uit de koelkast van de buren. Het joch was sterk vermagerd en vervuild en had striemen op zijn polsen. Hij vertelde een agent dat hij van zijn vader vrijwel elke avond moest slapen in een afgesloten kist. Ook werd hij dan vastgebonden.

De vader heeft een deel van de beschuldigingen bekend. Hij zei dat zijn zoontje al langer gedragsproblemen had en ten einde raad was. Omdat het jongetje steeds wegliep en in bed plaste, had hij hem 'soms' in de kist gestopt.

De moeder ontkent iedere betrokkenheid bij de mishandeling en verwaarlozing. Maar uit app-verkeer en uit verklaringen van het jongetje en zijn zusje is volgens de rechter wettelijk en overtuigend bewezen dat zij medeplichtig is geweest aan de verwaarlozing en mishandeling.