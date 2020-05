Drie jonge oehoe’s in de steengroeve bij Winterswijk

Achterhoe­kers minder angstig voor corona, maar ze drinken en roken wel meer

9:04 WINTERSWIJK - De angst en bezorgdheid over het coronavirus nemen af. Slechts 20 procent van de mensen is nog bang, blijkt uit een peiling van de GGD rond het coronavirus. Bij de rondvraag van de gezondheidsdienst een maand geleden was dat nog bijna twee keer zo veel. Het aandeel bezorgde mensen daalde van 76 naar 56 procent.