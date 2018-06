Drie winkels nog dicht na brand in centrum Winterswijk

Steeds minder dieren in agrarische sector in Winters­wijk

22 juni WINTERSWIJK - Waar landelijk het aantal dieren in de agrarische sector gelijk is gebleven, is in Winterswijk sinds de eeuwwisseling het aantal dieren op boerenbedrijven met 25 procent afgenomen. Het aantal boeren dat in die periode stopte, is zowel landelijk als in Winterswijk zo'n 50 procent.