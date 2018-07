Dronken moeder met kleuter weggehaald bij zwemplas in Winterswijk

Recordom­zet mineraalwa­ter voor Achterhoek­se drankenfa­bri­kant

4 juli WINTERSWIJK - Door de aanhoudende droogte en hitte zijn de flesjes mineraalwater, ijsthee en vitamine- en energiedrankjes in de supermarkt bijna niet meer aan te slepen. Bij drankenfabrikant Dalphin in Winterswijk is daardoor de omzet van normaal 1,8 miljoen flesjes per dag omhooggestuwd tot ongeveer het dubbele.