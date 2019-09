Duits-Nederlands succes tegen inbraken in grensgebied

De nauwe samenwerking tussen de politie Oost-Nederland en de Duitse politie op het gebied van woninginbraken heeft succes: het aantal inbraken aan de Duitse kant van de grens is de afgelopen drie jaren gehalveerd, maakte de Polizeidirektion Osnabrück bekend. In de grensgemeenten Winterswijk, Oude IJsselstreek, Aalten en Montferland nam het aantal woninginbraken sinds 2016 met 40 procent af en soms zelfs nog meer. In Winterswijk daalde het aantal woninginbraken van 54 naar 26; in Montferland van 94 naar 62; in Aalten van 36 naar 27 en in Oude IJsselstreek zelfs van 73 naar 34.