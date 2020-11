Duitse boeren kopen Nederlandse grond: ‘Als LTO kunnen we hier niet veel aan doen’

De belangstelling van de Duitse boeren is gewekt door het prijsverschil. In Winterswijk werd gemiddeld 60 tot 70.000 euro per hectare betaald, de Duitsers een stuk meer: 70 tot 80.000 euro. Aan de Duitse kant is de prijs, die al jarenlang geleidelijk stijgt, 110 tot 120.000 euro.



Bij boerenorganisatie LTO zijn ze niet blij met die Duitse belangstelling. Die zorgt namelijk voor een onverwachte stijging van de prijzen. Voorzitter Mark Ormel: ,,Het is voor een boer nooit leuk als de grond duurder wordt. Als LTO kunnen we hier niet veel aan doen, het is een vrije markt.” Die grond houdt wel zijn landbouwbestemming, maar collega-bestuurslid Rudi te Selle ziet het wel als bedreiging voor Winterswijkse boeren.