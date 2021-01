Duitse politie zoekt met heli en speurhond naar vermist meisje (13)

mijn dierbare Janny kreeg een dierbaar cadeau van Anke: ‘Dood en geboorte geven de zandloper betekenis’

8 januari 23 jaar was Janny Dunnewold, nu 64, uit Winterswijk, toen ze van haar buurmeisje Anke een zandloper kreeg. ,,Ik herinner me dat moment nog goed. Ik was hoogzwanger. We zaten buiten tijdens een bijzonder hete zomer. Anke kwam langs en ik kreeg een klein pak van haar. Er zat een houten zandloper in. Echt een heel mooi ding, gemaakt van een garenspoel uit de garenfabriek, waar zand in was gedaan. Hooguit 10 centimeter groot.”