Duitsers mijden Achterhoek en Liemers massaal op feestdag: gevreesde drukte blijft uit

Update Aantal besmettin­gen met corona in de Achterhoek blijft stijgen; 80 meer dan een week geleden

16 september ACHTERHOEK - De groei van het aantal coronabesmettingen in de Achterhoek gaat op dit moment harder dan ooit. In een week tijd heeft de GGD 80 nieuwe besmettingen vastgesteld, dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de week ervoor, toen de teller stokte bij 36 nieuwe gevallen.