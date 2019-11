Duizenden tekenen petitie voor SKB in Winterswijk

De petitie is opgesteld door de Jonge Democraten Winterswijk. Bezorgd wordt gesteld dat zwangere vrouwen die nu nog in het SKB bevallen in de toekomst naar Doetinchem of Enschede moeten. Ook stellen de Jonge Democraten dat het SKB een van de grootste werkgevers is in Winterswijk en omgeving (er werken 1.220 mensen) en dat dit ten koste gaat van de werkgelegenheid.