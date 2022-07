Duur zwemuitje: tientallen boetes voor foutparkeerders bij zwemplas ’t Hilgelo

Meer controle, camera's en hekken om overlast bij Hilgelo te stoppen

MEDDO - Leisurelands en de gemeente Winterswijk hebben een uitgebreid plan opgesteld om de overlast rond recreatieplas Hilgelo in Meddo een halt toe te roepen. De buurt, die naar eigen zeggen helemaal klaar is met de chaos en puinhoop rond de plas, is daar vandaag over geïnformeerd.

20 juni