E-foilen nieuwste activiteit op ’t Hilgelo: hoe moeilijk is het?

Met VideoWINTERSWIJK - ,,Na twintig minuutjes les lukt het iedereen wel om te gaan staan”, zegt instructeur Jeroen Schreurs vlak voor mijn eerste les. Of dat klopt, moet nog blijken. E-foilen is een vorm van elektrisch surfen. Verslaggever Bart Sollman maakt kennis met deze nieuwe rage op het water van ’t Hilgelo in Winterswijk.

Bij e-foilen staat de sporter op een kort surfbord met daaronder een vin en een elektromotor. Deze wordt bediend met een afstandsbediening. Het klinkt ingewikkeld en spannend.



Deze verslaggever is niet echt lenig en heeft nog nooit op een surfplank of snowboard gestaan. Het lijkt me wel gaaf om te kunnen. ,,Zo’n 80 centimeter boven het water vliegen met een aardige snelheid geeft een kick, het is ook heel verslavend”, zegt Jeroen enthousiast aan het begin van de les.

Of het echt zo verslavend werkt moet ik nog maar afwachten, eerst zien dat ik überhaupt op dat bord kom.

Sturen en snelheid maken

We springen het water in en gaan op onze buik op de e-foils liggen. ,,In onze rechterhand hebben we een afstandsbediening, hiermee sturen we de elektromotor aan en bepalen we onze snelheid”, vertelt instructeur Jeroen terwijl ik probeer te sturen.

Volledig scherm Liggend op zijn buik ging het nog goed. © theo kock persfotografie

,,Het is heel simpel, je leunt naar de kant waar je heen wilt sturen. Je doet het al goed”, zegt Jeroen, waarschijnlijk om mij iets meer vertrouwen te geven. Ik moet eerlijk zeggen, dit valt me alleszins mee. Het is alleen nog lang niet zo spectaculair als ik wil: ik wil vliegen.

Volgens Jeroen zijn we daar nog lang niet. Na twintig minuten zou ik het moeten kunnen en we zijn al zo’n vijf minuten bezig. De tijd dringt.

‘Nou, dat lukt me dus niet’

,,Probeer nu maar eens op je knieën te gaan zitten en je evenwicht te bewaren. Dat lukt je denk ik wel.” Nou, dat lukt me dus niet. Je moet snel genoeg gaan en de juiste balans vinden op het bord. Terwijl ik stuntel om mijn bord in evenwicht te houden, scheert Jeroen me al voorbij.

Volledig scherm Op de knieën gaat het nog wel, nu nog de volgende stap: gaan staan. © theo kock persfotografie

Na een paar keer proberen heb ik de balans gevonden, terwijl ik geknield zit. Mijn instructeur laat ondertussen alvast zien hoe hoog hij kan vliegen. Onder de indruk van zijn vliegkunsten let ik even niet op en schiet ik ook de lucht in. Op mijn knieën. Ik raak stuurloos en ga kopje onder. Alweer.

Er is inmiddels wel genoeg vertrouwen om een poging te wagen te gaan staan. Jeroen knikt bevestigend. ,,Niemand kan je wat maken als je op je knieën over het water scheert. Je staat stabiel en stuurt goed.”

Scherpe bochten

Het wordt steeds leuker. Ik ga sneller en probeer scherpere bochten te maken. ,,Eigenlijk hoef je alleen maar tegen het bord op te lopen terwijl je vaart maakt, dan sta je zo.” Klinkt eenvoudig, en zo ziet het er bij Jeroen ook uit. Ik moet dit toch ook kunnen?

Ik maak vaart. De teller op de afstandsbediening tikt de 15 kilometer per uur aan. Ik zit zelfverzekerd op mijn knieën, neem een flinke teug adem en ga staan. Althans, een poging tot. Voor ik het weet schiet het bord onder mij vandaan en lig ik weer in het water.

Volledig scherm Hij redt het tóch niet. © theo kock persfotografie

Snel weer zwemmen naar de e-foil en het nogmaals proberen. Ik begin de lol hier wel van in te zien. ,,Probeer iets verder naar voren te leunen, het zag er al goed uit”, zegt Jeroen.

Vaart maken, op de knieën zitten en dan opstaan. Ik probeer het keer op keer, maar het lukt me niet om in balans te blijven. De ene keer val ik nog komischer dan de andere keer, als ik de reacties van de mensen aan de kant moet geloven tenminste.

Twintig minuten allang verstreken

Opgeven zit niet in mijn bagage. Natuurlijk ga ik zo staan. Het moet lukken. Die twintig minuten zijn al lang verstreken, dertig minuten trouwens ook. Ik maak nog één keer vaart en ik sta! Het lukt eindelijk. Helaas is dit geluksmomentje van korte duur, want na een paar seconden smak ik weer op het water.

De les is voorbij. Ik heb misschien andere talenten, maar het is zeker tof om te doen. ,,Volgende week weer?”, vraagt de instructeur. Ik knik enthousiast. Dit kan wel eens een verslaving worden.

Volledig scherm En hij staat! Voor even dan. © theo kock persfotografie

Volledig scherm E-foilen is de nieuwste activiteit op ’t Hilgelo © theo kock persfotografie

Volledig scherm Kopje onder © theo kock persfotografie

Volledig scherm Zo moet het dus wel. © theo kock persfotografie