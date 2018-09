Echtpaar bijna tien jaar lang gevolgd door gemeente: 'We voelen ons gewoon niet vrij'

Video Sloperij in Winters­wijk mag toch verder: 'We zijn nooit serieus genomen'

22 september WINTERSWIJK - Het was weer een hele toer voor het bedrijf Verhaegh Trading in Winterswijk om de nieuwe omgevingsvergunning rond te krijgen. Maar het is gelukt. Het recyclen van autobussen en de handel in trucks kan gewoon doorgaan.