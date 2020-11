Echtpaar uit Den Haag verhuist naar Winterswijk: ‘Helemaal verliefd geworden op de Achterhoek’

Lia van Fraassen (65) werkte ruim twee jaar als interim manager in de Achterhoek en werd verliefd op dit deel van Nederland. Niet alleen op het landschap, ook op de mensen en de mentaliteit. Nu hebben zij en haar man Robert Spierings (65) de stap gezet. Ze verhuizen binnenkort naar Winterswijk. ,,Heerlijk, ik verheug me er echt op.”

,,We hebben alle tijd gehad om ons goed te oriënteren in de Achterhoek in de twee jaar dat ik er werkte", zegt van Fraassen. ,,We hebben in verschillende vakantiehuisjes en tijdelijke woningen gezeten. In die tijd zijn we dit deel van Nederland enorm gaan waarderen, vooral de mentaliteit. Er is hier veel minder poespas dan bij ons in Den Haag. Wij hebben in de Randstad de neiging om alles op te blazen.”

Vrijer en onaangepaster

Uiteindelijk viel de keus op Winterswijk. ,,Het is net wat vrijer en onaangepaster dan de rest van de Achterhoek. Dat is tenminste ons gevoel. Bovendien heeft Winterswijk alles wat je wenst: een theater, prachtige horeca, mooie winkelstraten en natuurlijk een geweldige groene omgeving. We zijn heel blij dat het ziekenhuis SKB blijft bestaan, dat is ook belangrijke voorziening.”

Hun woning in Den Haag is inmiddels verkocht. Ze moeten er 1 december uit. Aan de Bocholtsestraat in Winterswijk hebben ze een jaren-dertig-woning teruggekocht. Een twee- onder-een-kap huis, mét tuin. Qua ruimte gaan ze er flink op vooruit. Maar ook qua financiën. Hun Haagse maisonette van 150 m2 verkochten ze voor 325.000 euro, het huis in Winterswijk kopen ze voor 260.000 euro.

Heel toevallig

De koop van de Winterswijkse woning was snel gesloten. ,,Het was heel toevallig. We liepen in de wijk die ons wel wat leek en bekeken de huizen. Toen kwam er iemand op ons af met de vraag of we interesse in zijn huis hadden. Die zou snel op Funda komen. We hebben het huis bezichtigd en waren er gelijk uit. Precies wat we zochten. Ja, we hebben wel meer dan de vraagprijs geboden, maar dat is heel normaal tegenwoordig.”

Ze kunnen 1 april in hun nieuwe huis, tot die tijd huren ze een vakantiehuisje in de Achterhoek. De inboedel gaat tijdelijk in opslag.