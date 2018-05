Een jaar met pieken en dalen, maar wel weer thuis

Berend Jan Joris Bengevoord, van 15 mei 1984, keert 21 april 2017 als burgemeester terug in het dorp dat hij als jonge student verruilde voor Tilburg. Na een jaar 'waarin hij altijd aan staat' en de breuk met zijn partner Arijan van Bavel als schaduw over dat eerste jaar in functie, spreekt hij van een 'fantastische baan'. ,,Ik kan het iedereen aanraden. Nu gebeurt er ook van alles in Winterswijk en het verbinden van mensen ligt mij wel, denk ik.''