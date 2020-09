Een stadse Gastrobar vol hoogtepunten, alleen jammer van dat ene bord

Meddo praat over de toekomst: ‘Door corona zie je wat een dorp is zonder sociaal leven’

22 september MEDDO - De enige supermarkt is dicht. De kerk sluit uiterlijk over zes jaar. Zorgen zijn er in het Winterswijkse kerkdorp Meddo over de toekomst. Daarom zijn inwoners opgeroepen om mee te denken over de leefbaarheid. ,,Corona was een wake up-call, want je ziet nu dat het zonder een sociaal leven een kaal bestaan wordt.”