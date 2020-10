Eerst kraakt de hacker Lucienne's Facebookpagina, dan biedt hij haar winkel te koop aan

‘De Freule wordt ongekend spektakel’ in Steengroe­ve Winters­wijk

11 september WINTERSWIJK - Martin van der Starre (50) is aangetrokken als hoofdrolspeler in de muziektheaterproductie De Freule. De rockzanger kruipt in de huid van advocaat Engelbert Crookceus, de geheime minnaar van freule Judith van Dorth, een rol die vertolkt wordt door musicalster Renée van Wegberg.