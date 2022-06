Eeuwenoud Achterhoeks familiearchief in de openbaarheid: ‘De volledigheid is het unieke eraan’

Sommige stukken zijn meer dan 500 jaar oud en dateren uit 1480. Ze waren ooit verstopt in een ton van de Jacobskerk in Winterswijk. Een ander deel van het archief lag rond 1890 lang in Oldenzaal, bij Helena van Basten Batenburg en weer andere stukken werden bewaard in een Utrechts archief.



Het archief is weer bij elkaar en blijft dat ook: Rutger Van Basten Batenburg heeft bijna complete familiecollectie in bruikleen gegeven aan het Gelders Archief in Arnhem. Rutger is de 16de generatie van het geslacht, dat oorspronkelijk uit de omgeving van Winterswijk en Groenlo komt.



Hij is blij dat de stukken vanaf nu toegankelijk zijn voor historisch onderzoek. Dat is ook de belangrijkste motivatie voor de overdracht.