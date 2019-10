Einddatum oogst voorbij, maar mais deze week ‘gewoon’ van het land in de Achterhoek

Onderzoek naar misdrijf bij verdwij­ning hond Sacha in Winters­wijk: is ze neergescho­ten?

4 oktober WINTERSWIJK - De politie onderzoekt of bij de verdwijning van hond Sacha in Winterswijk sprake is van een misdrijf. De 1-jarige teef is ‘onder vreemde omstandigheden’ verdwenen, aldus de politie, die druk bezig is uit te zoeken wat er is gebeurd.