Einde blinde ‘testvlek’ in Achterhoek: Winterswijk krijgt tóch locatie voor coronatest

Gemeenten zwijgen over coronacon­tro­les bij horeca, sportclubs en cultuurhui­zen in Achterhoek

24 september De Achterhoekse gemeenten willen niet ingaan op de vraag of komend weekeinde extra controles worden uitgevoerd op de verplichte coronacheck bij kroegen, restaurants en zalen. In regionaal verband is afgesproken dat er niet wordt ingegaan op specifieke vragen over hoe wordt gehandhaafd en met hoeveel personen.