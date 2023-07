Eindelijk schot in komst Steengroeve Museum in Winterswijk: ‘Blij dat we de impasse doorbreken’

Woningen in oude Vordense zuivelfa­briek, waar ooit dingen gebeurden die het daglicht niet konden verdragen

In de oude zuivelfabriek op landgoed De Wiersse - in het Vordense buitengebied - moeten vijf woningen komen. De bewoners van het landgoed, Aart Jonkers en Mary Gatacre, kunnen dat plan mogelijk volgend jaar gaan uitvoeren. Daarvoor is nog wel een herziening van het bestemmingsplan nodig.