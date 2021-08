‘Elektrisch rijden is alleen voor de elite en zakelijke rijders: ‘Als je geen oprit hebt wordt het al heel lastig’

Sluiting kantoor Rabobank Winters­wijk stuit op onbegrip: ‘Dit is voor velen een groot gemis’

28 juli WINTERSWIJK - De sluiting van de Rabobank in Winterswijk is voor veel mensen een groot gemis, weet Hans Jager (74). Als gepensioneerd leidinggevende van de Rabobank wordt hij door veel mensen in het dorp aangesproken over de sluiting. ,,Ik kan het ze niet uitleggen.”