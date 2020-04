Erehaag bij uitvaart mag alleen met maximaal dertig mensen

Dat Veiligheidsberaad wil ‘een heldere uitspraak’ doen over de erehagen, omdat de regel in verschillende veiligheidsregio’s anders wordt uitgelegd. Ook is er discussie ontstaan over de uitleg van bepaling uit de noodverordening, waarin dat is vastgelegd.

Discussie en aandacht

‘Deze discussie en de recent ontstane media-aandacht vormde de aanleiding voor het inwinnen van juridisch advies’, schrijft het Veiligheidsberaad in een memo over het verbod op erehagen bij uitvaarten.



De Veiligheidsregio’s in de Achterhoek en rond Nijmegen wezen erehagen af, de Veiligheidsregio rond Arnhem meende dat ze met een vrijstelling op de noodverordening juist waren toegestaan. Doetinchems burgemeester Mark Boumans deelde naar aanleiding van een in Silvolde gehouden erehaag in de gemeenteraad van zijn gemeente mee dat hij ze niet wilde toestaan.

Niet handhaven

Zijn collega Otwin van Dijk van Oude IJsselstreek, waar Silvolde in ligt, wil het verbod op erehagen niet handhaven zolang alle deelnemers zich aan de afstandsregel van anderhalve meter houden.



In de memo van zaterdag van het Veiligheidsberaad staat nu: ‘Erehagen zijn verboden op grond van de noodverordening, tenzij ze onderdeel uitmaken van de uitvaart zelf en dan beperkt zijn tot dertig mensen inclusief de 1,5 meter.’

Niet de bedoeling