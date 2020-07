EU maakt wijn uit Winterswijk beschermd streekproduct

Alarmsys­teem met paniekknop voor 3.000 Achterhoek­se ouderen

15 juli DOETINCHEM - 3.000 ouderen in de Achterhoek die een woning huren van de woningbouwverenigingen Sité Woondiensten, Wonion, Pro Wonen en De Woonplaats, krijgen een alarmsysteem aangeboden. Hierop zit onder meer een paniekknop waardoor kinderen, buren of bekenden worden gebeld of geappt als er iets mis is.