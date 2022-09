Euforie bij FC Winterswijk na droomstart

Winterswij­ker (40) verdacht van witwassen 6 miljoen euro: huiszoekin­gen Arnhem, Duiven, Zevenaar

WINTERSWIJK - Een 40-jarige man uit Winterwijk is dinsdagochtend aangehouden op verdenking van fraude. Hij zou betrokken zijn bij grootschalige witwaspraktijken, waarbij in totaal zes miljoen euro zou zijn witgewassen. Hij zit voorlopig in de cel.

30 augustus