Europese erkenning voor populair streekproduct: ‘Achterhoekse wijnen kunnen zich internationaal meten’

update Verkenner ministerie: Ziekenhui­zen Achterhoek moeten blijven samenwer­ken

20 juli VARSSEVELD - De twee Achterhoekse ziekenhuizen Slingeland in Doetinchem en SKB in Winterswijk moeten blijven samenwerken, ook als ze per 1 januari uit elkaar zijn. Dat stelt verkenner Marcel Daniëls die voor het ministerie van VWS onderzoek deed naar de crisis bij de ziekenhuizen.